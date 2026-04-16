【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】走りながら「神トラップ」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、世界王者を相手に神トラップを披露した。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、1−0で勝利を収