大分県豊後大野市の山中で18歳の女性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された58歳の男が「ナイフで首を刺し、数日間自宅に放置した」と供述していることが分かりました。 【写真を見る】18歳女性遺棄、逮捕の男「ナイフで首刺した」殺害後、自宅に数日間放置か殺人容疑視野に捜査大分 この事件は、3月2日から行方不明になっていた中津市の契約職員の女性（18）が豊後大野市の山中で遺体で見つかったもので、警