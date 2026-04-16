【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）【映像】約1分30秒で完了！驚きの早業（実際の様子）4月10日から12日にかけて開催されたWRC（世界ラリー選手権）第4戦「クロアチア・ラリー」。舗装路（ターマック）を舞台にコンマ1秒を争う極限の戦いのなかで、トラブルに見舞われた実力派ドライバーが見せた“驚異のリカバリー”が大きな話題となっている。走行中に突如発生したパンクに対し、ドライバー