タレントの南明奈（36）が16日、自身のインスタグラムを更新し、お笑いコンビ「よゐこ」濱口優（54）、長男との家族ショットを公開した。南は「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございますジュビリーブルーに彩られたパークがとってもキレイでした」と書き出し、長男を抱く濱口に寄り添う家族ショットを披露。「息子くん、初めてのミニーちゃんグリーティングに大喜び」とつづり、ミニーマウスにハグされる長男の写