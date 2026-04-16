ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」が16日、新作を発表。あす17日から発売するラインナップを公開した。【画像】「コンビニエンスウェア」より、新作「腕時計」詳細ショット春夏の目玉商品に「腕時計」が登場する。シチズン時計と共同開発した腕時計で、文字盤は爽やかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズで展開する。秒針・ベル