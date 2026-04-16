釧路地裁＝16日午前北海道・知床半島沖で2022年に乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の論告求刑公判が16日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれた。検察側の論告求刑に先立ち、被害者家族が意見陳述し、被告に対し「責任の重さを考えてほしい」と述べた。事故で亡くなった鈴木智也さん＝当時（22）＝の父親は、智也さんが交際相手の女性