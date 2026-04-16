最初は “不倫を美化した恋愛もの” 程度の認識で観はじめたのだが、意外と考察要素もあった木南晴夏主演の『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）。大手飲食チェーンの社長（中村俊介）と結婚し、誰もがうらやむ幸せなセレブ生活を送っているかに見えたあゆみ（木南晴夏）だが、実は夫の苛烈なモラハラに日々精神を擦り減らしていた。ある日、自宅のキッチンに突然現れた謎のシェフ・Kei（高杉真宙）と出会う。Keiは夫