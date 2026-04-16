リーズ・ユナイテッド田中碧はマンチェスター・ユナイテッド撃破に貢献したイングランド1部リーズ・ユナイテッドは、4月13日にプレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦して2-1で勝利した。この試合に日本代表MF田中碧はリーグ戦16試合ぶりとなる先発起用されたが、そのプレーシーンをまとめた動画をクラブが公式Xで公開した。ダニエル・ファルケ監督から冷遇されて先発から外されていた田中だが、ユナイテッ