見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第14回）が16日に放送され、直美（上坂）が小日向（藤原季節）から交際を申し込まれると、ネット上には「嘘がバレたらつらいぞ」「怖いよ〜」「一気に不幸回きそう」などの声が集まった。【写真】直美（上坂樹里）にかんざしをプレゼントする小日向（藤原季節）ある夜、美津（水野美紀）と