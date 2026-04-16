元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席した。昨年３月にフジテレビを退社。イベントにゲストとして登場するのは慣れていない様子で「今までは司会という立場だったので、生まれて初めてのＣＭ発表会。ドキドキだけど、ＣＭの魅力だったり楽しい時間を過ごせたら」と笑った。進行を務めた元読売テレビ・増井なぎさアナウンサーとは就活時代からの仲。互いを”優