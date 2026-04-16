長谷川邸の門前で老人が行き倒れていた。屋敷に運び込まれたが、自分の名前も住居も思い出せないと言う……。【鬼平犯科帳】このマンガをすべて読む第40話〈後編〉は4月17日(金)11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）