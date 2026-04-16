◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間16日、5年ぶりに投手専念で先発出場しました。大谷選手はこの日、メッツとの第3戦の先発のマウンドに登板。前日まで「1番・DH」で出場していましたが、エンゼルス時代の2021年5月28日以来のピッチャー専念での登板となりました。そして初回は、先頭のリンドア選手をストレートで押し込み空振り三振に仕留めると、2番・ロベルト選手