漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、カレンダー通りの休みとは無縁で平日休み推しだった山本さんが、子どもを産んでわかった“混んでいる場所へ出かける”ことの利点についてです。この漫画をすべて読む（全4P）次回は4月30日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのはどうして？負の感情が