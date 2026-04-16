【広州共同】中国国家統計局が16日発表した3月の新築住宅価格指数は主要70都市の約77％に当たる54都市で前月と比べて下落した。前月より1都市増えた。上昇は広州など14都市で、前月より4都市増えた。横ばいは5都市減って北京など2都市だった。市場の需給をより反映しやすい中古住宅の指数は53都市で下落。前回の66都市から減少した。上昇は北京や広東省深センなど13都市だった。