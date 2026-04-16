１５日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題し、家事が苦痛な女性著名人たちが出演し、自分流の手間抜き家事を紹介した。その中で、俳優の北乃きいは「家を出るときにゴミ捨て場にゴミを捨てる時、自分のバッグも捨てちゃうことが３回に１回ぐらいあって」と驚き発言。スタジオもザワつく中、北乃は「ゴミとバッグを一緒に持つと、何を捨てて、何を持っているか分から