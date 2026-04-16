ギャルモデル、女優の「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）が、16日までにXを更新。“罵倒”で人気芸人の誕生日を祝福した。みりちゃむは「今年も誕生日おめでとうな」と、“怒り”の絵文字とともに、錦鯉渡辺隆（48）の誕生日を報告するポストに反応。渡辺の「誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が経つほどに痛みが増し現在は足首から下の左足全体に結構な痛みがある状態です。骨が痛い感覚も