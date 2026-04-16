犬が怯えてしまう人間の特徴5つ 1.体や声が大きい 男性よりも女性を好む犬が多いといわれているのは、男性は体が大きかったり声が低く響いたりすることがひとつの要因だとされています。 体や声が大きいと、対峙したときに犬は威圧感や恐怖感を感じることがあるためです。 また、犬は頭の上から覆いかぶさるようにのぞき込まれたり、なでられたりすることにも怖がることがあるので接するときは注意が必要です。