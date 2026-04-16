春を迎え、桜やチューリップといった春の花を目当てに、週末は少し足を延ばして自然を満喫したいと考えている人もいるのではないでしょうか。週末のお出かけ先として、公園を候補に挙げる人も多いかもしれません。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「栃木県の公園」ランキングの結果をご紹介します。【9位ま