神奈川県在住の50代女性・Rさんの息子が中学生だった時のこと。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちひとりで出かけていた息子から、1本の電話がかかってきた。それによると、知らない場所で道に迷ってしまったらしく......。＜Rさんからのおたより＞15年ほど前、次男が中学生の頃のことです。剣道の初段審査を受けるため、まだ小さな身体に大きな防具を抱え初めて行く会場へ向かいました。しかし、現地の駅に着き会場へ