◇NBA・プレーイントーナメント76ers109ー97マジック（2026年4月15日エクスフィニティ・モバイル・アリーナ）NBA76ersは、15日（日本時間16日）にプレーイン・トーナメントでマジックと激突。本拠地で2季ぶりのプレーオフ進出を決めた。“レジェンド”アレン・アイバーソン氏がコートサイド観戦する中で、選手たちが躍動した。前半はシーソーゲームの展開で59―55と4点リードで折り返した。第3Qになると、最大11点リード