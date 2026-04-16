元サンフレッチェ広島GMで、日本代表監督の森保一氏を広島の前身・マツダにスカウトしたことでも知られている今西和男（いまにし・かずお）氏が16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳だった。13日に体調を崩して入院していた。今西さんが日本のサッカー界に残した功績は大きいが、波瀾万丈のサッカー人生だった。今西さんは被爆による左足のやけど痕がケロイドになり、ちゃんとボールを蹴ることができなかっ