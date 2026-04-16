ガストは16日、『ポケモン』とのキャンペーンを23日より開催することを発表した。ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験を提供する。【写真】フシギダネのタコライス＆ゼニガメのかき氷など全4品【特別メニュー】ピカチュウの“しっぽ”で開くハンバーグ他、楽しい全4品しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューが登場。専用デザインのホ