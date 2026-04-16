シェークスピアがロンドンに所有していた家屋の正確な位置や間取りが明らかになった/Stock Montage/Archive Photos/Getty Images via CNN Newsourceロンドン（CNN）ロンドンの公文書館で偶然発見された資料により、ある研究者が英劇作家ウィリアム・シェークスピアのロンドンの住居の正確な位置を特定することに初めて成功した。シェークスピアが13世紀に建てられたドミニコ会修道院に由来するブラックフライアーズ地区に家屋を所