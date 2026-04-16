「目に見える成果を出さなきゃ」この記事の画像を見る「今の状況を変えるために、もっといろいろ頑張らなきゃ」もう十分よく頑張っているはずなのに、「まだなにもできていない」「頑張れていない」と自分自身を低く評価してしまう方は多いのではないでしょうか。今回はエッセイ『栞（しおり）をはさむように休めばいい』（詩旅 紡（うたたび つむぎ））から、自分の頑張りを自分で認められず、つい頑張りすぎてしまうあなたに