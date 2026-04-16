相続した空き家を売却しようと考えたとき、「仲介」と「買取」という2つの方法があると聞き、迷う方は多いのではないでしょうか。 どちらも不動産会社に依頼する点は同じですが、売却の進み方や価格、かかる期間には大きな違いがあります。選び方を間違えると、「もっと高く売れたかもしれない」「思ったより時間がかかってしまった」と後悔する可能性もあります。 本記事では、仲介と買取の違いを解説し、売却価格