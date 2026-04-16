横浜バニラは、4月22日より夏限定商品「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」を発売する。横浜高島屋店のほか、各地の期間限定ポップアップストアにて順次展開される予定だ。塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬○新感覚の「しゃりじゅわ」食感と3層の檸檬横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」本商品は、口に入れた瞬間に檸檬グレーズの「しゃりっ」とした食感が広がり、中からプレミアムレモネードシロッ