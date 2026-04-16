ヤマハ発動機はこのほど、静岡県周智郡森町の複合型体験施設「森町体験の里アクティ森」内に、マウンテンバイク体験が楽しめるマウンテンバイクパーク「Forecha」を開設。4月25日にプレオープンし、5月1日にグランドオープンする。ヤマハ発動機、静岡県森町にマウンテンバイクパーク「Forecha」を開設電動アシスト自転車の心臓部であるドライブユニットの生産拠点が所在する森町と同社は2025年、活力ある個性豊かな地域社会の形