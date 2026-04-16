ボーイズグループStray Kidsが、2年連続で「アメリカン・ミュージック・アワード」（以下、AMA）の受賞候補に名を連ねた。4月14日（現地時間）、AMAが公式ホームページを通じて発表した候補リストによると、Stray Kidsは来る5月25日に開催される「2026 AMA」の「ベスト男性K-POP」部門にノミネートされた。【写真】フィリックス、“ファンタジー級”美貌で視線独占2024年の同授賞式にて、K-POPグループ史上2番目のパフォーマーとし