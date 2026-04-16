松屋は2026年4月21日（火）午前10時から、食べ応えを追求した「豚ロースグリル定食」を期間限定で発売する。【画像】同時販売の「ネギ塩丼」はこちら主役の豚ロースは、肉の厚みを大幅にグレードアップした120グラムのボリュームが特徴。厚切り肉ならではの弾力とジューシーな旨味を、卓上の焼肉のたれで贅沢に味わえる。また、同時発売の「ネギ塩丼」も肉厚になって新登場。どちらのメニューもテイクアウトに対応で、自宅でも本格