京都府南丹市で行方が分からなくなっていた安達結希くん（11）が遺体で発見された事件。4月16日未明、結希くんの義理の父・安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕された。【義父である容疑者の写真】卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」事態が急展開を迎えたのは、4月13日。結希くんが通っていた小学校から南に約2キロ離れた林道付近の長い一本道の脇で遺体が発見された。発見当時は腐敗が進んでおり、死後相当な時