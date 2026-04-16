◆米大リーグブルワーズ２―１ブルージェイズ（１５日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手が１５日（日本時間１６日）、敵地のブルワーズ戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場した。開幕からこれまで出場全戦でスタメン三塁だったが、ＤＨは今回が初で、３打数無安打１四球だった。試合は１−２で逆転負けした。岡本は前日の同カードに「７番・三塁」で先発出