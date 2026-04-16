京都府南丹市で11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件で、警察は16日未明に、安達さんの父親を死体遺棄容疑で逮捕し、16日午前10時、刑事部長をトップとする捜査本部を設置したと発表した。その後の取材で、安達結希さん（11）は23日朝まで生きていたことが分かった。警察が明らかにした。死体遺棄の疑いで逮捕された南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、調べに対し、安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と