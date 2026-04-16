名古屋地裁教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反や器物損壊などの罪に問われたグループ開設者で名古屋市立小の元教諭和田（旧姓森山）勇二被告（42）に名古屋地裁は16日、懲役2年6月（求刑懲役4年）の判決を言い渡した。西脇真由子裁判官は判決理由で、孤独を感じる中でSNSを始め、そこで知り合った教員のグループをつくったとした。「秘密を