【北京＝照沼亮介】中国国家統計局が１６日に発表した２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比５・０％増だった。伸び率は２５年１０〜１２月期（４・５％増）から拡大し、政府が２６年通年の目標として掲げる「４・５〜５・０％」の水準に収まった。ただ、中東情勢の緊迫化によってガソリン価格が上昇するなど景気の下押し圧力が高まっており、先行きは不透明だ。