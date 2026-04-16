新型「インサイト」発売！ホンダは2026年4月16日、新型乗用EV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」を翌17日に発売することを発表しました。1999年に量産ハイブリッドカーとして誕生して以来、常に時代のニーズを“洞察”し、電動化の道を切り拓いてきたインサイト。4代目となる新型は、その志を継承しながら、新たにクロスオーバーSUVとしてEVの新たな価値を提案します。【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」