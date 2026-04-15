武藤潤の写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）が2026年6月10日（水）に発売される。発売に先駆け購入特典カット6点が発表された。 【写真】「ライオンの着ぐるみ」を着た武藤潤 7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーとして活躍する武藤潤が、自身初となるソロ写真集を「武藤の日」（2026年6月10日）に発売。 発売に先駆け購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点