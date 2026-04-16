@onefiveが、新曲「♡革命少女S♡」を4月15日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開した。 （関連：【映像あり】@onefive、さくら学院時代の名曲「ハートの地球」をサンプリングした新曲「♡革命少女S♡」MV） @onefiveは、自らの“オリジン”（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させる新プロジェクト『SAKURAIZATION』を始動。同楽曲はその幕開けを飾るもので、彼女たちの活動の礎