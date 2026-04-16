『二千年の歴史発掘！大阪史跡さんぽ』（河出書房新社）が4月15日（水）にKAWADE夢文庫から発売された。 【画像】大阪の「二千年の歴史」を掘り起こす一冊 本書は、大阪案内を得意とする著者が、実際に史跡を一つひとつ探訪しながら、大阪の「二千年の歴史」を掘り起こす。 関西で歴史のある街といえば、まず名前が挙がるのは京都と奈良。古都でもある両市は日本屈指の観光地であり、いにしえの風情を楽しむにはもってこ