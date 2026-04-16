『佐奈宏紀1st写真集 夢中』（KADOKAWA）が7月3日（金）に発売される。4月15日（水）よりネットストアや各書店での予約受付を開始された。 【画像】佐奈宏紀・写真集「夢」がテーマの公開カット ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、舞台『WIND BREAKER』、地球ゴージャスなど、大人気舞台に多数出演し、アーティストとしても活躍する俳優・佐奈宏紀の、初となる写真集が発売決定。本作は佐奈