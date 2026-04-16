16日午前、新潟市中央区の万代シテイで女性が男に刃物で刺されました。男はその場で確保されました。 警察と消防によりますと16日午前9時すぎ、新潟市中央区万代シテイで「20代から40代の女性が左手首をケガしました」と警察から消防に通報がありました。女性の容体はわかっていません。女性が働くパン屋の店長によりますと、女性が一人で働いていたところに男が侵入し、店の包丁を使って女性の手首を切ったということです。