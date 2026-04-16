国内69勝、海外3勝を誇るプロゴルファー・樋口久子の足跡を展示する『チャコ・ヒグチ ミュージアム』が、15日に長野県の松本浅間カントリークラブ内にオープンした。同日にはそのオープンを記念し開館式典が行われたのだが、そこに展示されているのは、まさに“逸品”ぞろい。改めて日本女子プロゴルフ界のパイオニアのすごさを体感できるものだった。【写真】館長の愛娘と思い出のポスターの前でツーショットぜひとも、実際にミュ