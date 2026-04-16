俳優の志田未来が、きょう16日放送の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜深夜1：25）に出演する。FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである志田が、念願の初共演となる。【写真】念願の初共演に感情が高ぶりまくる志田未来幼少期から子役として活躍し、現在放送中の話題のドラマ『エラー』でも主演を務めている志田。実は界隈でも有名なFRUITS ZIPPERの大ファンで、「この番組に出演させていただくのが夢でした！