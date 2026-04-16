中国国家統計局のGDP速報値に関する資料を受け取る報道関係者ら＝16日、北京（共同）【広州共同】中国国家統計局が16日発表した2026年1〜3月期の国内総生産（GDP、速報値）は、物価変動の影響を除く実質で前年同期比5.0％増となった。25年10〜12月期の4.5％から5四半期ぶりに加速した。不動産不況は続いているものの、堅調な輸出が下支えした。通年目標の「4.5〜5.0％」成長に向け順調に滑り出した。政府は3月の全国人民代表大