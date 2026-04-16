◇インターリーグブルージェイズ ― ブルワーズ（2026年4月15日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が15日（日本時間16日）、敵地でのブルワーズ戦に「5番・DH」で先発。3打数無安打1四球1三振だった。ブルージェイズは1―2で逆転負けし、ブルワーズは連敗を6でストップした。この日は全球団の選手が背番号42を着用する「ジャッキー・ロビンソン・デー」。岡本はメジャーで初めてDHに入り、「42」を背