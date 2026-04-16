ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地でのメッツ戦に投手専念の一刀流で先発登板した。エンゼルス時代の２０２１年５月２８日以来で、２２年の“大谷ルール”導入後は初だ。この日は黒人初のメジャーリーガーで球団ＯＢのＭＬＢのレジェンドをたたえる「ジャッキー・ロビンソンデー」。ロビンソンがつけて全３０球団で永久欠番になっている背番号「４２」で登板するのは初。またメッツ戦登板も初