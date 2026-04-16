三塚琉生が1号2ランHR含むマルチヒット 4月15日、しずてつスタジアム草薙で行われたイースタン・リーグのハヤテ戦に、「9番・左翼」で先発出場した三塚琉生は、2打数2安打2打点1HR。1号2ランホームランを含むマルチヒットを記録し、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。 2回、2アウト1塁の場面で打席に立った三塚琉生は、野里慶士郎の1球目ストレートを捉え、打った瞬間にホームラン