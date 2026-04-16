般若心経の「心」の正体とは？真言（マントラ）が持つ力と「仏の母」と呼ばれる理由 「仏を生む」仏母でもある 般若心経の「心」が指す本当の意味｜心臓ではなく「マントラ」 般若心の「心」は、ここでは「マントラ」を指します。「はじめに」でも述べたとおり、マントラは「祈りの言葉」のことで、今日では「真言（しんごん）」と訳されています。 般若心経は、「般若波羅蜜多のマントラ（真言）を説くお経」ということに