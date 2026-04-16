日本時間１１時００分に中国実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）、小売売上高（3月）、鉱工業生産指数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）11:00 予想4.7%前回4.5%（前年比) 予想1.4%前回1.2%（前期比) 小売売上高（3月）11:00 予想2.4%前回（前年比) 予想N/A前回2.8%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（3月）11:00 予想5.3%前回（前年