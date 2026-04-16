USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.586.485.216.72 1MO7.616.256.166.72 3MO8.286.236.896.85 6MO8.736.337.477.18 9MO8.906.467.777.39 1YR9.026.658.007.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.9210.447.33 1MO6.999.707.10 3MO7.669.637.33 6MO8.319.717.53 9MO8.609