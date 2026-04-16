◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。打順には入らず、投手専念はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めてとなる。試合前、ロバーツ監督が投手専念の経